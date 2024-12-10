Дождь, снег, сильный ветер: синоптики о погоде в ЗКО 11 декабря

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед. В дневное время температура воздуха будет колебаться от отрицательных значений до небольшого плюса, но ночью она значительно понизится. Также будет сохраняться ветер с порывами.

В Западно-Казахстанской области - осадки в виде дождя и снега, утром туман и гололед. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью температура понизится до -5 -10, на востоке области - до -13 градусов. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается небольшой снег. Днем: -3 -8 градусов. Ночью температура понизится до -12 -17, на юго-западе до -9 градусов. Ветер — 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега, туман. Днем: от -2 до +3 градусов. Ночью: до -2 -7, на востоке до -10 градусов. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области – дождь, снег. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, на востоке до -3 градусов. Ночью: до 0 -5, на востоке до -8 градусов. Ветер — 9-14 метров в секунду, на западе и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.