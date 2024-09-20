По данным РГП "Казгидромет", 21 сентября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается дождь, +25 градусов. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки до 1 градуса тепла.
На севере, востоке Атырауской области дождь, гроза, температура воздуха +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов.
Дождь ожидается на севере, востоке Актюбинской области. Днем +23 градуса днем, +8 градусов ночью.
На юге Мангистауской области синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем +28 градусов, ночью +18.