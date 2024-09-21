По данным РГП «Казгидромет» 22 сентября синоптики прогнозируют в ЗКО дождливую погоду.
- В Уральске ожидается дождь, температура воздуха днём поднимется до +22..+24 градусов, ночью опустится до +5..+7 градусов.
- В Атырау будет солнечно, днём столбики термометров покажут +25..+27 градусов, ночью +10..+12 градусов.
- В Актобе — переменная облачность, днём +20..+22 градусов, ночью +6..+8 градусов.
- В Актау осадков не ожидается, днём +26..+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15..17 градусов.