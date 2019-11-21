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Бизнес-новости

Душа на кончике смычка живёт, поёт, смеётся и рыдает…

В областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева с аншлагом прошел концерт городского ансамбля скрипачей под руководством художественного руководителя Надежды Нурпеисовой. Зрительный зал филармонии был заполнен полностью. Среди пришедших послушать живую музыку были взрослые поклонники классической музыки и немало молодежи и подростков. Музыканты в этот вечер приятно удивляли слушателей интересным и разнообразным репертуаром: звучали классические музыкальные произведения и современные композиции. - Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому создаем и исполняем такой необычный репертуар –
gorod
Душа на кончике смычка живёт, поёт, смеётся и рыдает…
В областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева с аншлагом прошел концерт городского ансамбля скрипачей под руководством художественного руководителя Надежды Нурпеисовой.
Зрительный зал филармонии был заполнен полностью. Среди пришедших послушать живую музыку были взрослые поклонники классической музыки и немало молодежи и подростков.
Музыканты в этот вечер приятно удивляли слушателей интересным и разнообразным репертуаром: звучали классические музыкальные произведения и современные композиции.
- Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому создаем и исполняем такой необычный репертуар – синтез классической и современной музыки, - рассказала художественный руководитель городского ансамбля скрипачей Надежда Нурпеисова. - Мы, как и все музыканты, эмоциональные люди, лирики в душе, стараемся прислушаться к публике, ее музыкальным предпочтениям. Ведь хочется достучаться до каждого слушателя, будь он в преклонных годах или молодой, хочется дарить эту волшебную любовь к музыке всем.
Концерт начался с исполнения кюя известного казахстанского композитора Армана Жайыма «Ереуіл атқа ер салмай». Это классическое музыкальное произведение исполняется в основном на народных инструментах (домбра, кобыз и другие). А интерпретация знаменитого народного кюя на скрипках, виолончели и других традиционных музыкальных инструментах дало новое музыкальное прочтение и приятно удивило даже искушенных слушателей казахской классической музыки.
На концерте также прозвучали другие классические музыкальные произведения, такие как «Кармен» Бизе, «Alleluia» Моцарта.
Среди более современных композиций на концерте прозвучали музыкальные произведения аргентинского композитора и музыканта Астора Пьяццоллы, норвежского композитора и музыканта Рольфа Ровланда, а также шлягеры певца и композитора Стинга, певицы Адель и другие.
Концерт прошел с участием ведущих солистов нашей области. Следует отметить, что исполнение каждого музыкального произведения сопровождалось бурными аплодисментами слушателей. Завершился концерт исполнением еще одного известного классического произведения казахстанского композитора и дирижера Айткали Жайымова «Шалкыма».
- С огромным удовольствием послушала как произведения нашей национальной и мировой классики, так и зарубежные эстрадные композиции. Концерт замечательный! Хочу отметить профессионализм и виртуозность наших музыкантов и пожелать ансамблю творческих успехов, - поделилась ценитель классической музыки Нина Пустобаева.
Следует отметить, что ансамбль скрипачей существует с 1991 года и вот уже более 20 лет коллектив дает концерты, гастролирует и принимает участие в престижных музыкальных конкурсах. Недавно ансамбль стал лауреатом III Международного конкурса «Kazan-music йорт». В планах музыкального коллектива создать новый репертуар, такой же интересный и разнообразный, в частности, в планах ансамбля исполнить для жителей нашей области классическое произведение великого итальянского композитора, скрипача-виртуоза Антонио Вивальди «Времена года».
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