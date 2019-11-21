Душа на кончике смычка живёт, поёт, смеётся и рыдает…

В областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева с аншлагом прошел концерт городского ансамбля скрипачей под руководством художественного руководителя Надежды Нурпеисовой. Зрительный зал филармонии был заполнен полностью. Среди пришедших послушать живую музыку были взрослые поклонники классической музыки и немало молодежи и подростков. Музыканты в этот вечер приятно удивляли слушателей интересным и разнообразным репертуаром: звучали классические музыкальные произведения и современные композиции. - Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому создаем и исполняем такой необычный репертуар –