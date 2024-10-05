Выяснилось, что, выйдя во двор, она подошла к проходившим мимо мужчине и женщине с предложением помыть пол в подъезде за деньги. Пока женщина занималась уборкой, мужчина заметил открытую дверь квартиры пенсионерки, проник внутрь и украл все её вещи.

Как в департаменте полиции ЗКО, 87-летняя пожилая женщина сообщила о краже крупной суммы денег из своей квартиры. Выяснилось, что, выйдя во двор, она подошла к проходившим мимо мужчине и женщине с предложением помыть пол в подъезде за деньги. Пока пенсионерка и женщина занималась уборкой, мужчина заметил открытую дверь квартиры пожилой женщины, проник внутрь и украл деньги.

— После уборки пенсионерка вернулась в квартиру, заметила пропажу денег и сообщила в полицию. Полицейские быстро задержали подозреваемого, им оказался 46-летний житель Уральска, который ранее имел судимость. Улики, оставленные на месте преступления, способствовали его задержанию. При проверке с использованием криминалистической базы данных данные совпали с информацией о задержанном, — сообщили в ДП ЗКО.

По факту кражи ведется досудебное расследование. Подозреваемый помещен в ИВС.