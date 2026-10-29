Два скоростных поезда столкнулись на железной дороге: погибли почти 70 человек

В Испании в среду, 28 октября, столкнулись два скоростных поезда, следовав

ших навстречу друг другу. По последним данным, погибли не менее 64 человек, десятки пассажиров получили травмы. Спасательная операция продолжается, передает МойГород

Об этом сообщают испанские издания El País и ABC.

Авария произошла около 9:00 между городами Лос-Ебенес и Урда в провинции Толедо, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Поезд AVE государственного оператора Renfe следовал из Мадрида в Севилью. Он столкнулся с частным скоростным поездом Iryo, двигавшимся в противоположном направлении. В результате столкновения два вагона Iryo сошли с рельсов.

Представитель правительства Кастилии-Ла-Манчи Эстер Падилья сообщила, что в поезде Iryo находились 147 человек, а в AVE — 397 пассажиров.

Авария поезда в Испании. / © Associated Press

После аварии компания Adif, управляющая железнодорожной инфраструктурой Испании, приостановила движение скоростных поездов на линии между Мадридом и Андалусией. Из-за масштабов происшествия к месту катастрофы направили дополнительные спасательные службы.

Министерство здравоохранения сообщило, что ближайшие больницы освобождают места в отделениях интенсивной терапии и операционных, чтобы принять пострадавших.

По данным ABC со ссылкой на источники в Министерстве транспорта Испании, одной из возможных причин аварии могла стать человеческая ошибка. Предварительно, сотрудник государственной компании устранял неисправность основной системы сигнализации и не предупредил машиниста AVE о приближении встречного поезда Iryo. Эта версия требует подтверждения в ходе расследования.

Что известно о погибших и пострадавших

Министр здравоохранения Моника Гарсия заявила, что точное число погибших и пострадавших пока неизвестно, назвав произошедшее «очень серьезной» аварией.

В то же время правительственная делегация в Кастилии-Ла-Манче сообщила, что число погибших достигло 64 человек. По имеющимся данным, 40 человек находились в поезде Iryo, еще 24 — в AVE.

Президент Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе предупредил, что число жертв может увеличиться. В поврежденных вагонах остаются заблокированные пассажиры. К месту происшествия направляется специализированная кинологическая группа, которая поможет искать людей среди искореженных обломков.

Число госпитализированных пострадавших достигло 58 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии. Еще около 50 человек с легкими травмами получают медицинскую помощь в больницах Урды и Консуэгры.

Что рассказывают очевидцы

Авария поезда в Испании. / © Associated Press

Строитель Давид Гомес, работавший с коллегами на соседнем участке, рассказал, что после столкновения пассажиры пытались выбраться из вагонов через окна.

«Мы перерезали изгородь, чтобы расчистить территорию, и оказывали людям помощь аптечками, которые имели с собой», — рассказал Гомес.

Среди пассажиров поезда Renfe был испанский тележурналист Мигель Анхель Перес Лагуна, находившийся в хвостовой части состава. По его словам, в какой-то момент он почувствовал «очень сильный удар». Передняя часть поезда, как он описал произошедшее, «просто поднялась в воздух».

53-летний гражданин Колумбии Хорхе Гуалес ехал в седьмом вагоне в Кордову в служебную командировку. Он рассказал, что поезд остановился за несколько минут до столкновения.