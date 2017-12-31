Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, пробежавший вместе со всеми 3 километра, отметил, что такие мероприятия помогают прививать любовь к здоровому образу жизни, повышают интерес к спорту. Также он подчеркнул, что забег проводится в поддержку казахстанских спортсменов на предстоящих зимних олимпийских играх. - Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Участием в массовом забеге вы проявили свою любовь к спорту. (...). В Западно-Казахстанской области очень много спортсменов, которые достигли высот в различных видах спорта. Сегодняшнее мероприятие мы посвящаем казахстанской сборной, которая примет участие в зимних олимпийских играх в 2018 году, - сказал Алтай Кульгинов.