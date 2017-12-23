Как сообщили в МПС ДВЛ ЗКО, на трассе Уральск-Атырау произошло лобовое столкновение двух автомашин. - Автомобиль «Шаран» с пассажирами направлялся из Уральска в Атырау, в противоположенную сторону ехал автомобиль марки «Форд» также с пассажирами. Предположительно водитель для обгона впереди движущегося транспорта выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Шараном". К тому же вчера из-за сильного снегопада была плохая видимость,- пояснили в МПС ДВД ЗКО. В результате ДТП погибли два пассажира двух автомобилей: это женщины 45 и 43 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК -«Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух и более лиц".PVzNZdumHBc