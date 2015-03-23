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Двое заключенных по жанаозенскому делу могут выйти на свободу

Фото с сайта ortcom.kz Накануне праздника Наурыз актауский городской суд вынес решение об условно досрочном освобождении Нарына ЖАРЫЛКАСЫНОВА и Каната ЖУСИПБАЕВА, сообщает lada.kz Как отмечает издание, эти два узника осуждены по обвинению в организации погромов в городе нефтяников в 2011 году после многомесячной забастовки. Суд по жанаозенским событиям начался 27 марта 2012 года. Перед судом предстали 37 человек, которым были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков в Жанаозене и активном участии в них, применении силы в отношении представителей власти, воровстве и грабежах. В
Marat
Двое заключенных по жанаозенскому делу могут выйти на свободу
Фото с сайта ortcom.kz
Фото с сайта ortcom.kz
 Фото с сайта ortcom.kz Накануне праздника Наурыз актауский городской суд вынес решение об условно досрочном освобождении Нарына ЖАРЫЛКАСЫНОВА и Каната ЖУСИПБАЕВА, сообщает lada.kz Как отмечает издание, эти два узника осуждены по обвинению в организации погромов в городе нефтяников в 2011 году после многомесячной забастовки. Суд по жанаозенским событиям начался 27 марта 2012 года. Перед судом предстали 37 человек, которым были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков в Жанаозене и активном участии в них, применении силы в отношении представителей власти, воровстве и грабежах. В данном судебном деле участвовало более 100 потерпевших, 45 свидетелей и шесть государственных обвинителей. 4 июня 2012 года было вынесено судебное решение в отношении обвиняемых. Трое из 37 нефтяников были оправданы полностью, пятеро попали под амнистию, 16 осужденных получили условное наказание, 13 человек получили различные сроки заключения. Многие из них вышли из колоний по УДО. Как сообщили в суде Актау, если решение суда от 19 марта не будет опротестовано, то 3 апреля эти заключенные по жанаозенскому делу выйдут на свободу.
суд Жанаозен

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