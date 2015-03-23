Двое заключенных по жанаозенскому делу могут выйти на свободу

Фото с сайта ortcom.kz Накануне праздника Наурыз актауский городской суд вынес решение об условно досрочном освобождении Нарына ЖАРЫЛКАСЫНОВА и Каната ЖУСИПБАЕВА, сообщает lada.kz Как отмечает издание, эти два узника осуждены по обвинению в организации погромов в городе нефтяников в 2011 году после многомесячной забастовки. Суд по жанаозенским событиям начался 27 марта 2012 года. Перед судом предстали 37 человек, которым были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков в Жанаозене и активном участии в них, применении силы в отношении представителей власти, воровстве и грабежах. В