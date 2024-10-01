В целом в течение текущего года на социальную поддержку пожилых граждан направлено свыше 12,4 млрд тенге.

По информации министерства труда и социальной защиты населения, акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

— "Кроме того, ко Дню пожилых людей в г. Астана, в Акмолинской (получателям пенсий в минимальном размере), Карагандинской (лицам старше 75 лет), Павлодарской (получателям пенсий в минимальном размере и лицам старше 80 лет), Восточно-Казахстанской (лицам старше 90 лет), Мангистауской (лицам старше 70 лет на 25 октября), Туркестанской (одиноким пенсионерам и лицам старше 100 лет) областях, а также в области Улытау (лицам старше 70 лет и лицам с инвалидностью) будет оказана единовременная материальная помощь на общую сумму 2,7 млрд тенге с охватом 235,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В целом в течение текущего года на социальную поддержку пожилых граждан направлено свыше 12,4 млрд тенге (из них из местных бюджетов – 11,8 млрд тенге, за счет привлеченных средств – 0,6 млрд тенге), в том числе:

- на предоставление продуктовых наборов – 229,4 млн тенге (26,5 тыс. чел.);

- на льготное лекарственное обеспечение – 2 млрд 318 млн тенге (62,2 тыс. чел.);

- на зубопротезирование – 515,5 млн тенге (3,9 тыс. чел.);

- на предоставление санаторно-курортного лечения – 3 млрд 448 млн тенге

(23,3 тыс. чел.);

- на ремонт жилья – 31,4 млн тенге (189 чел.);

- на обеспечение топливом – 75,6 млн тенге (2,6 тыс. чел.);

- на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования – 5 млрд 179 млн тенге (409,9 тыс. чел.);

- на другие виды помощи – 638,4 млн тенге (81,5 тыс. чел).

Напомним, Международный день пожилых людей был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.