Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

«Эффективность правительства и акимов оценят по качеству жизни граждан» - Токаев

Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства.
gorod
«Эффективность правительства и акимов оценят по качеству жизни граждан» - Токаев

Сегодня, 28 января,  под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства.

- Расширенное заседание правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире. Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране. Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана, - отметил Токаев.

Главный баннер

По словам президента, об эффективности правительства и акимов будут судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан.

Напомним, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и определены ключевые задачи правительства на ближайший период.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article