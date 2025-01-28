«Эффективность правительства и акимов оценят по качеству жизни граждан» - Токаев

Сегодня, 28 января, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства.

- Расширенное заседание правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире. Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране. Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана, - отметил Токаев.

По словам президента, об эффективности правительства и акимов будут судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан.

Напомним, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и определены ключевые задачи правительства на ближайший период.