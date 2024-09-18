В суде №2 города Семей рассмотрели уголовное дело в отношении 36-летнего экс-футболиста Азата Ерсалимова. Его обвинили сразу по двум статьям уголовного кодекса - мошенничество и причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Футбольную карьеру Ерсалимов начал в 2005 году в составе клуба «Семей-2». В разные годы играл за различные клубы страны, в том числе в уральском «Акжайыке». Здесь он выступал в 2017-18 сезоне.

Из материалов дела следует, что с 2022 по 2023 год под разными предлогами занимал деньги у родственников, друзей и знакомых. Общий ущерб потерпевшим составил 60 миллионов тенге. Уголовное дело состоит из 32 эпизодов. При этом многим пришлось брать кредиты и лезть в долги. К примеру, один из потерпевших три раза взял для Ерсалимова кредит почти четыре миллиона тенге. В первый раз подсудимый попросил денег под предлогом финансовых проблем, во второй раз - для открытия бизнеса в Алматы, в третьи раз - для решения каких-то проблем. Доверчивый потерпевший не смог отказать ему и влез в кредиты в разных банках. В деле значатся фамилии десятков потерпевших.

Что касается эпизода с нанесением телесных повреждений, то, судя по материалам дела, к Азату Ерсалимову пришел его знакомый и попросил вернуть деньги, которые тот ранее брал. Тогда подсудимый избил его, у потерпевшего врачи диагностировали перелом рёбер и сотрясение головного мозга.

Сам Ерсалимов полностью признал вину по всем предъявленным обвинениям. Гражданские иски потерпевших экс-футболист тоже признал.

Приговором суда, Азат Ерсалимов признан виновным по двум статьям уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца. Свой срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По данным Tengrinews.kz , Азат Ерсалимов был лудоманом и спускал все деньги на ставках. Эту информацию изданию подтвердили в управлении полиции области Абай, где расследовали это дело.

– Сотрудники управления криминальной полиции и специального подразделения CyberPol задержали подозреваемого в Семее. Во время допроса он сообщил, что полученные деньги использовал для ставок в букмекерской конторе, - проинформировали в пресс-службе управления.



