Мурату Оспанову дали рассрочку на полгода по выплате миллиардного штрафа

Экс-председателю АРЕМ Мурату Оспанову дали рассрочку на шесть месяцев по выплате миллиардного штрафа. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в канцелярии Есильского суда №2 города Астаны. Фото с сайта kapital.kz "26 марта судья Убайдолла Кошанов удовлетворил ходатайство адвокатов Мурата Оспанова о рассрочке уплаты штрафа на срок до шести месяцев. Постановление суда вступит в силу через 15 дней после опубликования", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в канцелярии суда. Напомним, приговор о выплате миллиардного штрафа в отношении бывшего председателя антимонопольного ведомства Мурата