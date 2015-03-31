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Мурату Оспанову дали рассрочку на полгода по выплате миллиардного штрафа

Экс-председателю АРЕМ Мурату Оспанову дали рассрочку на шесть месяцев по выплате миллиардного штрафа. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в канцелярии Есильского суда №2 города Астаны. Фото с сайта kapital.kz "26 марта судья Убайдолла Кошанов удовлетворил ходатайство адвокатов Мурата Оспанова о рассрочке уплаты штрафа на срок до шести месяцев. Постановление суда вступит в силу через 15 дней после опубликования", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в канцелярии суда. Напомним, приговор о выплате миллиардного штрафа в отношении бывшего председателя антимонопольного ведомства Мурата
Marat
Мурату Оспанову дали рассрочку на полгода по выплате миллиардного штрафа
Экс-председателю АРЕМ Мурату Оспанову дали рассрочку на шесть месяцев по выплате миллиардного штрафа. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в канцелярии Есильского суда №2 города Астаны. 
Фото с сайта kapital.kz
Фото с сайта kapital.kz
 Фото с сайта kapital.kz "26 марта судья Убайдолла Кошанов удовлетворил ходатайство адвокатов Мурата Оспанова о рассрочке уплаты штрафа на срок до шести месяцев. Постановление суда вступит в силу через 15 дней после опубликования", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в канцелярии суда. Напомним, приговор о выплате миллиардного штрафа в отношении бывшего председателя антимонопольного ведомства Мурата Оспанова вступил в законную силу 3 марта. 13 февраля текущего года бывший глава АРЕМ был осужден за получение взятки и приговорен к штрафу в размере 1 миллиард 101 миллион 60 тысяч тенге. Согласно законодательству, данное постановление суда осужденный мог обжаловать. Однако, как сообщили в суде, данным правом осужденный Оспанов не воспользовался. Назначенный судом штраф Оспанов должен был выплатить в течении одного месяца, то есть до 3 апреля. Согласно новому Уголовному кодексу республики, вступившему в силу 1 января 2015 года, уклонение от выплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, заменяется лишением свободы. Напомним, Мурат Оспанов пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе. Все принадлежащее ему имущество будет конфисковано. Рассматривавший дело судья Ербол Рахимбеков внес постановление о внесении представления Президенту страны о лишении Мурата Оспанова госнаграды - ордена "Курмет". Экс-глава АРЕМ обвинялся в том, что, являясь председателем антимонопольного ведомства, при утверждении тарифа на передачу и распределение электроэнергии для АО "Атырау Жарык" путем вымогательства получил через посредника взятку в особо крупном размере. За дачу взятки также перед судом предстал бизнесмен Арман Актай, действовавший в интересах АО "Атырау Жарык". В ходе судебных слушаний он подтвердил факт передачи денег высокопоставленному чиновнику. Решением суда Актай был освобожден от уголовной ответственности.
Мурат Оспанов

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