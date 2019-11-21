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Бизнес-новости

Эксклюзивные ткани по праздничным ценам предлагает магазин «El’Amira»

В канун Дня Независимости Казахстана и новогодних праздников магазин тканей «El’Amira» приглашает жителей нашей области за покупками и дарит покупателям праздничные скидки до 50% на ткани производства Турции. Скоро новогодние праздники – время утренников для малышей, а также корпоративов и вечеринок для взрослых. Кто-то из мам запланировал сшить красивое платье для своей маленькой принцессы, а кто-то из представительниц прекрасного пола желает блеснуть на Новый год в роскошном вечернем наряде. Чтобы осуществить такую мечту, посетите магазин «El’Amira». Здесь представлен широкий ассортимент экс
gorod
Эксклюзивные ткани по праздничным ценам предлагает магазин «El’Amira»
В канун Дня Независимости Казахстана и новогодних праздников магазин тканей «El’Amira» приглашает жителей нашей области за покупками и дарит покупателям праздничные скидки до 50% на ткани производства Турции.
Скоро новогодние праздники – время утренников для малышей, а также корпоративов и вечеринок для взрослых. Кто-то из мам запланировал сшить красивое платье для своей маленькой принцессы, а кто-то из представительниц прекрасного пола желает блеснуть на Новый год в роскошном вечернем наряде. Чтобы осуществить такую мечту, посетите магазин «El’Amira».
Здесь представлен широкий ассортимент эксклюзивных тканей от мировых брендов: трикотаж, велюр однотонный и с принтом, спандекс, шифон однотонный и с принтом, крепы, 3D кружева, кружева с бусинками, с люрексом, песок однотонный, американский сатин и многое другое. Приветливые продавцы с удовольствием помогут подобрать вам нужную ткань, к тому же вы получите хорошую скидку.
Мы ждем вас по адресу: пр. Евразия, ТЦ «Alem Plaza», 2 этаж, бутик №28. Тел.: 8 701 107 77 22, 8 777 183 15 05, 8 707 846 95 31. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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