Эксклюзивные ткани по праздничным ценам предлагает магазин «El’Amira»

В канун Дня Независимости Казахстана и новогодних праздников магазин тканей «El’Amira» приглашает жителей нашей области за покупками и дарит покупателям праздничные скидки до 50% на ткани производства Турции. Скоро новогодние праздники – время утренников для малышей, а также корпоративов и вечеринок для взрослых. Кто-то из мам запланировал сшить красивое платье для своей маленькой принцессы, а кто-то из представительниц прекрасного пола желает блеснуть на Новый год в роскошном вечернем наряде. Чтобы осуществить такую мечту, посетите магазин «El’Amira». Здесь представлен широкий ассортимент экс