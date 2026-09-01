Елімізде инфляция қалай өзгерді?

Қазақстанда жаздың соңғы айында баға өсімі бәсеңдеді. 2026 жылғы тамызда жылдық инфляция 9,8 пайызға төмендеп, шілдедегі 10,2 пайыздық көрсеткіштен кейін оң динамика көрсетті. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. Бағаның арзандауына маусымдық жеміс-көкөністердің арзандауы мен кейбір тауар түрлеріне сұраныстың тұрақталуы әсер етті.
Бұл өзгеріс әр азаматтың отбасылық бюджетине қалай әсер етеді? Сарапшылардың айтуынша, бағаның төмендеуі әсіресе күнделікті тұтынатын азық-түлік пен көкөніс түрлерінен айқын байқалады. Бұл халықтың қалтасына түсетін салмақты біршама жеңілдетеді.
Тамыз айындағы айлық инфляция шілде деңгейінде сақталып, 0,6 пайызды құрады. Бағаның түсуіне негізінен маусымдық өнімдер септік етті. Мәселен, картоп 12,3 пайызға, тәтті бұрыш 11,9 пайызға, ал қырыққабат 9,7 пайызға арзандады.
Сондай-ақ жүзім (8%), пияз (7,7%), алма (5,1%) және сәбіз (5%) бағасы төмендеді. Алмұрт пен қияр да біршама арзанға түсіп отыр. Бұл маусымдық арзандау отбасылық азық-түлік себетін айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар сегментінде де өзгерістер бар. Қолданыста болған жеңіл көліктер 5,3 пайызға, ал планшеттер бес пайызға төмен бағамен сатылуда.
Медициналық бұйымдар мен тұрмыстық техника қатарында да арзандау байқалады. Атап айтқанда, маскалар, термометрлер, электр еттартқыштар және балалар жөргектерінің бағасы түсті.
Жылдық көрсеткішке келсек, азық-түлік тауарлары 9,5 пайызға, ал ақылы қызметтер 8,9 пайызға қымбаттаған. Азық-түлік емес тауарлар бағасы 11,4 пайызға өсті.
Дегенмен, өткен жылғы тамызбен салыстырғанда жекелеген өнімдер әлдеқайда арзан. Мысалы, баялды (баклажан) 46,8 пайызға, ал қияр мен қызанақ бағасы едәуір төмендеді.
Автокөлік нарығында да жақсы жаңалық бар. Отандық құрастырылған жаңа көліктер 16,9 пайызға арзандады. Сонымен қатар кондиционерлер мен электр құралдарының да бағасы төмендеген.
Инфляция деңгейі елімізде 537 түрлі тауар мен қызмет түрі бойынша тұрақты түрде есептеледі. Тұтыну себетіндегі азық-түліктің үлесі 41,1 пайыздан асады.