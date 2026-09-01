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Происшествия Социум

Катер, врезавшийся в скалу в Актау, оказался частным

Все семь человек, находившиеся на борту, были членами одной семьи.
Жулдызхан Хасангалиева
Катер, врезавшийся в скалу в Актау, оказался частным
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Представитель бизнеса морских прогулок в Актау Талгат Бертилеуов сообщил в своем Instagram, что катер, который врезался в скалу, не использовался для коммерческих поездок и не имел отношения к прокату. По его словам, все семь человек на борту были членами одной семьи. Они вышли в море на собственном семейном судне. Предварительно, за рулём катера находился его владелец.

Напомним, что в акватории Каспийского моря при столкновении прогулочного катера со скалой погибли два человека. Их тела обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега.ЧП произошло 30 августа в 22:56 в районе бизнес-центра "Нуртобе". На борту находились семь человек. У двух пассажиров не было спасательных жилетов. 

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В полиции сообщили, что ведется досудебное расследование по статье 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта". Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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