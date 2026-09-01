За реставрацию старого Уральска возьмутся специалисты из Оренбурга

Планируется, что они примут участие в восстановлении старинных домов на проспекте Назарбаева.

Аким Уральска Мурат Байменов на внеочередной сессии маслихата сообщил, что для восстановления исторических зданий на проспекте Назарбаева хотят привлечь специалистов из Оренбурга. По его словам, во время визита в российский город аким ЗКО Нариман Турегалиев обратился к руководству Оренбургской области с просьбой помочь сформировать группу экспертов по архитектуре и реставрации. Планируется, что они примут участие в восстановлении старинных домов на проспекте Назарбаева.

Байменов отметил, что главная задача — сохранить исторический облик проспекта и одновременно сделать старый купеческий центр удобным для жителей и привлекательным для туристов.

Напомним, что благоустройство проспекта Назарбаева продолжается уже второй год. Здесь обновили тротуары, канализационные люки, арычную систему и занимаются озеленением. Власти планируют постепенно преобразить весь проспект. Работы по его благоустройству и восстановлению исторических объектов продолжатся и в 2027 году.