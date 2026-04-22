С 2025 года в центре Уральска начали появляться дизайнерские люки инженерных сетей. В ответе на запрос редакции "МГ" в акимате города сообщили, что их сделала под заказ компания UrbanTech. На крышке люка изображены два городских здания: Областной казахский драматический театр и дворец культуры "Атамекен". Люки чугунные с медным покрытием.

Пока таких люков всего шесть - в районе акимата ЗКО. Однако в этом году продолжается ремонт тротуаров по проспекту Назарбаева, где появится еще 28 люков. Работы планируют закончить в мае.

Стоимость люков в акимате не уточнили, так как все они входят в общий проект обновления скверов и общественных площадей.

Напомним, в прошлом году в Уральске появилось несколько новых скверов, а также закончился ремонт Набережной реки Урал. Кроме того, в городе высаживали деревья и газон, обновляли изношенную брусчатку, устанавливали новые скамейки, урны и современное освещение.