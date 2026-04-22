Минтруда планирует сократить срок выплаты пособий по безработице с шести до четырех месяцев и установить максимальный предел суммы. Как передает Uchet.kz, власти решили вернуться к допандемийным стандартам из-за выявленных "серых схем".

До кризиса 2020 года помощь безработным назначали именно на четыре месяца, но в пандемию срок временно увеличили до полугода. Глава ведомства Аскарбек Ертаев подтвердил: теперь период выплат сократится, так как в системе обнаружили случаи злоупотреблений.

Конец миллионных выплат

Министерство намерено установить жёсткий "потолок" по сумме пособия. Сейчас верхнего ограничения фактически нет, что позволяло некоторым гражданам получать от государства до одного миллиона тенге в месяц сразу после увольнения.

- Такие изменения есть, я подтверждаю. Они связаны с некоторыми схемами, которые мы сейчас находим в фонде, - заявил Ертаев на брифинге в правительстве.

По мнению министра, такие аномально высокие выплаты свидетельствуют о наличии лазеек в законодательстве, которые теперь планируют закрыть.

Регистрация станет дольше

Кроме сокращения сроков выплат, изменится и процедура получения статуса безработного. Власти хотят отказаться от нынешнего трехдневного периода регистрации и вернуть десятидневный срок. Это даст госорганам больше времени на проверку данных кандидата и подбор вакансий до того, как начнутся начисления из фонда.

Что это значит для граждан

Для большинства казахстанцев мера означает возврат к более жестким рамкам социальной поддержки. Основная цель реформы - заставить людей быстрее возвращаться на рынок труда и исключить возможность получения сверхприбылей за счет государства.