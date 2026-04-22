В Мажилисе рассматривают законопроект, который должен превратить маслихаты из формальных органов в реальный инструмент управления регионами. Народным избранникам на местах дадут право напрямую влиять на распределение бюджета и распоряжение коммунальной собственностью.

Ключевая цель документа "О местном государственном управлении и самоуправлении" - усилить контроль за расходованием средств в областях и городах. Теперь депутаты не просто будут одобрять готовые решения акиматов, а получат возможность активно участвовать в формировании финансовой политики.

- Депутатам предоставляется возможность инициировать внесение поправок в бюджет, участвовать в работе бюджетной комиссии и другие возможности. Будет расширено участие маслихатов в управлении коммунальными объектами, - пояснила депутат Екатерина Смышляева.

Реформа делает работу народных избранников публичной: теперь их запросы будут находиться в открытом доступе, что позволит избирателям видеть реальную активность своих депутатов. Вместе с расширением прав вводится и более жесткая ответственность, а срок полномочий председателя маслихата будет ограничен.

Законопроект также нацелен на децентрализацию финансов. Местные бюджеты станут богаче за счет передачи им трех видов платежей и штрафов. По мнению разработчиков, это даст регионам необходимую автономность.

- Органы местного самоуправления получают больше свободы в распределении средств и принятии решений, - добавила Смышляева.

Кроме того, документ предусматривает усиление социальных гарантий для самих депутатов: им будут возмещать командировочные расходы, а тем, кто работает на постоянной основе, полагаются выплаты в случае ликвидации маслихата.