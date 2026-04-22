Ни один перевозчик не подал заявку на участие в конкурсе.

В редакцию "МГ" обратились дачники. Они переживают, что сезон уже начался, а водный транспорт не курсирует.

- Мы, дачники Учужного затона, столкнулись с огромной для нас проблемой. Навигация на реке Урал на грани срыва. Дачный сезон открывается, а пароход отказывается нас везти. Это для многих единственный способ добраться до дач. Команда до сих пор не получила зарплату за октябрь. До этого они выбивали деньги через суд. Все эти проблемы влияют на начало дачного сезона. Есть моторная лодка, но стоимость поездки составляет 700 тенге, это для многих очень дорого, - пишет дачник Юрий Недопекин.

В ЖКХ ПТ и АД Уральска прокомментировали ситуацию.

- По водному транспорту объявление о тендере сделали, конкурс должен состояться 23 апреля. Последний день сдачи документов на участие в конкурсе был 13 апреля, но из перевозчиков никто не подал заявку. Теперь снова будем делать объявление на участие. Будет ли водный транспорт - неизвестно, - ответили в ЖКХ.

Напомним, в 2022 году стало известно, что речной перевозчик ТОО "УралФлотСервис" долгое время не получал положенные ему субсидии от государства.