Мужчина скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

В 2024 году на одном из металлургических предприятий произошла трагедия. Сталевар с семилетним стажем получил смертельные ожоги после выброса расплавленного металла из индукционной печи. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось.

Изначально комиссия по расследованию решила, что ответственность за случившееся лежит поровну - по 50% на работодателе и самом работнике.

С этим не согласился брат погибшего. Он обратился в суд и заявил, что причиной трагедии стали не личные ошибки, а системные нарушения на предприятии.

Суд установил, что на заводе действительно были серьёзные проблемы с безопасностью. В частности, не было плана ликвидации аварий, не проводились обязательные тренировки, отсутствовал договор с аварийно-спасательными службами. Кроме того, технологический регламент не учитывал риски, не было должного контроля за техникой безопасности и не работала система оповещения об опасности.

В суде пришли к выводу, что именно работодатель создал опасные условия труда, при которых трагедия стала практически неизбежной.

В итоге степень вины пересмотрели: 90% возложили на предприятие и лишь 10% - на работника. Решение суда прошло все инстанции и вступило в законную силу.