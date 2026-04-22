Казахстан, как и его соседи по региону, больше не может игнорировать нарастающие природные угрозы.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Регионального экологического саммита обозначил критические точки, требующие немедленного вмешательства, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что экология сегодня важнее любых политических игр, напомнив: "Природа может существовать без геополитики, тогда как геополитика не может существовать без природы". Казахстан и другие страны региона находятся в одной лодке, имея общие водные артерии и одинаковые климатические риски.

- Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное, мы разделяем ответственность, - заявил президент.

Токаев открыто признал, что Центральная Азия столкнулась с набором вызовов, которые уже невозможно замалчивать. В список приоритетных проблем вошли:

Острый дефицит воды и провалы в управлении ресурсами;

Стремительное таяние ледников и опустынивание земель;

Критическое загрязнение воздуха и угроза биоразнообразию.

Конец эпохи красивых отчетов

Президент выразил уверенность, что только честное признание проблем и коллективная работа помогут региону избежать экологической катастрофы.