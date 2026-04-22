Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Регионального экологического саммита обозначил критические точки, требующие немедленного вмешательства, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что экология сегодня важнее любых политических игр, напомнив: "Природа может существовать без геополитики, тогда как геополитика не может существовать без природы". Казахстан и другие страны региона находятся в одной лодке, имея общие водные артерии и одинаковые климатические риски.
- Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное, мы разделяем ответственность, - заявил президент.
Токаев открыто признал, что Центральная Азия столкнулась с набором вызовов, которые уже невозможно замалчивать. В список приоритетных проблем вошли:
Острый дефицит воды и провалы в управлении ресурсами;
Стремительное таяние ледников и опустынивание земель;
Критическое загрязнение воздуха и угроза биоразнообразию.
Конец эпохи красивых отчетов
Президент выразил уверенность, что только честное признание проблем и коллективная работа помогут региону избежать экологической катастрофы.
- Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов. Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.