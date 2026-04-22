Поставки в направлении Атырау - Самара могут поставить на паузу.

В мае транзит казахстанского сырья в сторону немецкого завода Шведт по нефтепроводу "Дружба" может быть полностью остановлен. Как сообщает Zakon.kz, министр энергетики Ерлан Аккенженов подтвердил, что на ближайший месяц экспорт по этому маршруту фактически не запланирован.

Информацию об отсутствии объемов на май по направлению Атырау - Самара глава ведомства получил из неофициальных источников. При этом он подчеркнул, что официального уведомления со стороны Российской Федерации в министерство пока не поступало.

Аккенженов связал возможную паузу с отсутствием технической возможности у российской стороны. Министр не исключает, что это может быть следствием недавних инцидентов на инфраструктурных объектах РФ.

- Но, по неофициальным источникам, мы знаем, что это правда. На май месяц у нас транзит через Атырау - Самара по направлению далее нефтепровода "Дружба" и на завод Шведт - ноль. Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение, - озвучил министр.

Он также добавил, что как только технические вопросы будут решены, транзит казахстанской нефти должен возобновиться.

Ситуация напрямую затрагивает интересы Германии: казахстанская нефть покрывает от 20% до 30% потребностей НПЗ в Шведте. В прошлом году по "Дружбе" было поставлено 2,1 млн тонн сырья, а план на 2026 год составлял порядка 3 млн тонн.

В Минэнерго заверяют, что для Казахстана ситуация не является критичной. У страны достаточно ресурсов для маневра, чтобы не снижать темпы производства:

Альтернативы: Ведомство уже начало работу по перераспределению майских объемов по другим маршрутам.

Стабильность КТК: Основной экспортный коридор (Каспийский трубопроводный консорциум) продолжает работу в штатном режиме.

Поскольку на "Дружбу" приходится лишь малая часть от общего объема добычи (около 80 млн тонн в год), пересмотр логистики не окажет серьезного влияния на отрасль.