Глава государства подчеркнул, что устав ООН необходимо воспринимать как целостный и всеобъемлющий документ, не допуская двойных стандартов.

Современные конфликты нельзя оценивать предвзято, выбирая из международного права только удобные пункты. Касым-Жомарт Токаев в ходе экологического саммита в Астане призвал мировое сообщество к честному и полному соблюдению Устава ООН, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что мир вступил в эпоху беспрецедентных и непредсказуемых перемен, где на сознание людей влияет даже искусственный интеллект. В условиях глобальной нестабильности ресурсы все чаще уходят на конфликты, а не на решение экологических проблем. По мнению Токаева, в такой ситуации Организация Объединённых Наций остается единственной универсальной платформой, но подход к ее правилам требует пересмотра.

- Много говорится о незыблемости Устава ООН, который остаётся краеугольным камнем международного права. Однако Устав ООН – это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится, - заявил президент.

Токаев подчеркнул, что международное право не должно применяться избирательно в зависимости от того, о каком вооруженном конфликте идет речь. Устав ООН необходимо воспринимать как целостный и всеобъемлющий документ, не допуская двойных стандартов.

Президент признал, что современным институтам катастрофически не хватает веса для купирования глобальных угроз, однако призвал сохранять веру в многосторонний формат диалога.

- Мы должны избегать избирательного применения принципов Устава ООН к международным вооруженным конфликтам. В то же время мы должны сохранять непоколебимую веру в многосторонние институты, хотя, к сожалению, им не хватает авторитета для решения важных международных проблем, - дополнил глава государства.

По словам Токаева, ООН обязана адаптироваться к реалиям новой эры преобразований, чтобы оставаться эффективным инструментом в мире, где неопределенность стала новой нормой.