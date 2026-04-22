Водитель регулярно приезжал в Актобе и превышал установленную скорость.

Полицейские Актобе во время рейдов вычислили и задержали водителя из соседнего государства, который накопил внушительный список штрафов, сообщает polisia.kz. Автоматические камеры зафиксировали за его внедорожником порядка 50 нарушений правил дорожного движения.

- Установлено, что водитель регулярно приезжал в Актобе, при этом систематически превышал установленную скорость, в том числе на выездах из областного центра, - отметили в полиции.

Теперь серийному нарушителю придется сменить руль на пешие прогулки: его автомобиль уже водворили на специализированную стоянку.

Правоохранители напоминают, что цифровая фиксация нарушений работает беспристрастно. Каждое превышение скорости влечет за собой ответственность, которая неизбежна для всех участников движения, независимо от их гражданства. Соблюдение правил и дорожная дисциплина остаются единственным надежным способом предотвратить аварии на дорогах.