Судьба Аральского моря остается ключевым индикатором экологического благополучия всей Центральной Азии. Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев в ходе Регионального экологического саммита подвел итоги работы по спасению водоема и обозначил приоритеты в управлении водными ресурсами.

Глава государства подчеркнул, что вопрос воды сегодня является вопросом выживания и стабильного развития региона. Казахстан завершает важный этап своей международной миссии, передавая председательство в ключевой организации по спасению моря.

- Наше будущее зависит от рационального и справедливого управления этим жизненно важным ресурсом. Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям. На сегодня нам удалось восстановить около 36 процентов Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. В ходе сегодняшнего заседания высокого уровня Международного фонда спасения Арала, в которым мы примем участие вместе с коллегами, Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в этой организации, - сказал президент Казахстана.

Помимо цифр по восстановлению акватории, президент акцентировал внимание на социальной значимости проекта: возрождение моря напрямую влияет на экономику прибрежных районов и здоровье людей. Казахстан намерен и дальше придерживаться научно обоснованного подхода в решении водных проблем, координируя усилия с соседями по региону.