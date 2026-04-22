В Атырау продолжают поддерживать чистоту. Работники ТОО "Спецавтобаза" очищают проезжую часть и обочины от песка и мусора. В настоящее время уборкой занимаются 380 человек, привлекли 46 единиц техники. Кроме того, задействовано 5 поливомоечных машин, оснащённых функцией мойки дорог, что снижает запылённость. Заместитель директора ТОО "Спецавтобаза" Узак Тусаев заверил, что работа проводится поэтапно.

- Очистка ведётся на левобережной части улицы Махамбета и Азаттык, на правом берегу - проспектов Сатпаева и Абулхаир хана. Весной, как правило, скапливается много мусора, к нам поступает до 500 тонн ежедневно, – отметил Узак Тусаев.

Также продолжается откачка дождевой воды, скопившейся после ливня. Для этого задействовано 5 единиц техники ТОО "Спецавтобаза", а также 22 вакуумные машины. С городских улиц откачено 27 600 кубометров дождевой воды.