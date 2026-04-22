Каспийское море должно стать территорией исключительного мира и научного сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Регионального экологического саммита призвал полностью демилитаризовать решение любых вопросов в акватории.

Глава государства подчеркнул, что для Казахстана Каспий - это не просто ресурсная база, а объект глобальной экологической ответственности, стоящий в одном ряду с Аральским морем. Сохранение баланса этого уникального водоема требует от всех стран региона отказа от силовых сценариев.

- Охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона. Поэтому Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества, - отметил президент.

Токаев особо выделил, что экологические усилия международного сообщества не будут иметь смысла, если регион останется зоной военного напряжения. Он призвал все заинтересованные стороны наложить табу на использование силы.

- Поэтому любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Позиция Казахстана подкреплена и финансово: на работу вновь созданного Научно-исследовательского института Каспийского моря уже выделено 1,1 млрд тенге. Ожидается, что институт станет главной площадкой для трансграничного диалога ученых.

Напомним, в ходе саммита президент также обозначил прогресс в спасении Арала, отметив, что за годы работы удалось восстановить уже 36% территории Северного моря.