Комитет административной полиции МВД приостановил подготовку более 700 учебных групп из-за серьезных нарушений в работе автошкол. Как передает Polisia.kz, инспекторы выявили сотни машин без техосмотра и неисправные автодромы, которые не подходят для обучения будущих водителей.

Всего под прицел силовиков попали 727 организаций. Выяснилось, что 59 школ выпускали на линии машины без страховки и обязательного ТО. Еще в 20 заведениях площадки для вождения оказались непригодны: там не было нормальной разметки, освещения и необходимых дорожных знаков.

Цифровой контроль

Сейчас МВД отслеживает работу школ через систему "Автошкола". В базе можно в реальном времени проверить, законно ли выдано свидетельство и действительно ли ученик откатал положенные часы. Именно через этот реестр полиция сейчас "замораживает" регистрацию новых групп, пока владельцы бизнеса не приведут дела в порядок.

Конец вольницы

Эпоха, когда открыть автошколу можно было простым уведомлением, подходит к концу. В Мажилисе уже рассматривают законопроект, который вернет полноценный разрешительный порядок. Если документ примут, МВД получит прямой механизм контроля и сможет закрывать сомнительные курсы еще на этапе открытия.

Полезно знать

Если вы планируете идти учиться, требуйте у администрации подтверждение регистрации группы в информационной системе МВД. В противном случае есть риск, что ваше свидетельство об окончании курсов окажется недействительным, а доступ к экзаменам будет закрыт.