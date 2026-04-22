В Махамбетском районе прокуратура выявила нарушения трудового и пенсионного законодательства, из-за которых пострадали 423 человека.
Так, в центральной районной больнице не перечисляли пенсионные и социальные взносы за 338 сотрудников. Общая сумма задолженности составила 29 миллионов тенге.
После вмешательства прокуратуры деньги направили в Единый накопительный пенсионный фонд, а права работников восстановили.
Похожие нарушения нашли и в КГП "Махамбет Су". Там за 85 сотрудников не оплатили взносы на 21 миллион тенге.
Руководителей организаций привлекли к административной ответственности по трём статьям.
В прокуратуре подчеркнули, что защита прав граждан остаётся их приоритетной задачей.