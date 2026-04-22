«Казахмыс» подвел итоги первого квартала 2026 года: новая команда запускает системные изменения в безопасности, производстве и условиях труда

Корпорация «Казахмыс» представила итоги первого квартала 2026 года акционеру Нурлану Артыкбаеву и Наблюдательному совету. В мероприятии приняли участие председатель правления Руслан Өскенәлі, председатель Наблюдательного совета Нурмухамбет Абдибеков, заместители председателя правления и руководители курируемых направлений, где были обсуждены вопросы промышленной безопасности, охраны труда, производственные показатели, социальная политика и этапы дальнейшего развития корпорации.

Отчетный период стал этапом перехода к системным изменениям. После обновления акционерной структуры и управленческой модели в компании усилились контроль, инвестиционная дисциплина, внимание к безопасности, ремонтам и условиям труда. Это уже отражается как в производственных результатах, так и в качестве внутренних процессов.

При этом новое руководство подтвердило приверженность социальной стабильности и взяло на себя исполнение всех принятых обязательств перед трудовым коллективом. Компания продолжает реализацию условий Коллективного договора, сохранен действующий порядок квартального премирования, выполняются меры социальной поддержки работников и их семей. В феврале работникам была произведена выплата индексированного дохода, а в апреле предусмотрена очередная квартальная премия.

В первом квартале 2026 года в компании не допущено случаев смертельного травматизма, а общее количество получивших травм среди собственного персонала сократилось на 41%, что свидетельствует о заметном улучшении ситуации в сфере производственной безопасности.

Новая управленческая команда сосредоточилась не только на показателях, но и на практических изменениях на производстве. Только за март руководством компании проведено 950 прямых производственных обходов, а на улучшение санитарно-бытовых условий на рабочих местах выделено 3,8 млрд тенге. Эти решения показывают переход к более прямому и регулярному взаимодействию с коллективом, а также к ускоренному устранению накопленных бытовых и организационных проблем.

В первом квартале ключи от служебных квартир получили 13 семей из социально уязвимых категорий, а до конца года жильем планируется обеспечить 173 сотрудника.

По производственным итогам квартала компания сохранила устойчивость даже при наличии накопленных технических ограничений прошлых периодов. Это позволило перевыполнить план по меди в добытой руде на 3,7% и выйти на показатель 68,6 тыс. тонн. Выпуск меди в концентрате составил 62,5 тыс. тонн (+2,3%), производство катодной меди – 96,6 тыс. тонн (+0,69%).

Особенно важно, что эти результаты достигнуты в условиях, когда новая команда фактически начала устранять накопленные недочеты прошлых периодов. Часть проблем была связана с оптимизацией ремонтного фонда в 2025 году и отсутствием необходимых запасных частей для ремонтно-восстановительных работ. При этом уже в первом квартале 2026 года компания перешла к более активной инвестиционной и ремонтной повестке. В секторе добычи утверждена замена 30 единиц критически изношенной подземной техники, а общий объем одобренных инвестиций за три месяца превысил 245 млн долларов.

Масштаб работ охватил одновременно производственный, инфраструктурный и социальный контуры: модернизацию оборудования, усиление ремонтов, обновление бытовых объектов, развитие жилья для работников, повышение безопасности и запуск новых региональных проектов.

Заметно усилен акцент на долгосрочную устойчивость. В геологоразведке за квартал обеспечен прирост запасов меди на 132,2 тыс. тонн.

Параллельно компания продолжает масштабную социальную и региональную повестку. В первом квартале подписаны меморандумы о сотрудничестве с акиматами областей Ұлытау, Абай, Карагандинской области и Шуского района Жамбылской области. На развитие социальных и инфраструктурных проектов будет направлено более 44,6 млрд тенге. Соглашения предусматривают строительство и модернизацию объектов здравоохранения, образования, спорта, благоустройства, а также поддержку местного бизнеса и развитие инженерной инфраструктуры.

Это показывает, что изменения касаются не только производственного контура, но и ответственности компании перед семьями работников и регионами присутствия.

Итоги первого квартала показывают, что после обновления акционерной структуры и подходов к управлению в «Казахмысе» формируется более системная модель работы. Усилены требования к безопасности, повышена дисциплина исполнения, активизирована инвестиционная деятельность, выстроен более прямой диалог с трудовым коллективом.

Уже в первом квартале эти изменения дали измеримый результат – от нулевого смертельного травматизма и сокращения числа пострадавших до перевыполнения ключевых производственных показателей. Компания последовательно движется к модели, в которой эффективность, безопасность и условия труда рассматриваются как единая система.

Источник: Telegram-канал Kazakhmys