Министерство сельского хозяйства официально закрыло внутренний рынок для иностранных поставщиков куриных яиц. Ограничение вступило в силу 21 апреля.

Под запрет попала продукция как из дальнего зарубежья, так и из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно приказу главы Минсельхоза, мораторий касается всех видов транспорта - от грузовых фур до железнодорожных поставок.

Стоит отметить, что это не первая подобная мера за последнее время. Аналогичный временный запрет на ввоз яиц в Казахстан уже устанавливали в декабре 2025 года.

Несмотря на жесткие меры, транзит продукции через Казахстан останется свободным. Компании из стран ЕАЭС смогут перевозить яйца через территорию страны, если конечный пункт назначения находится за её пределами.

Главная цель профильного министерства - поддержка отечественных фермеров. Для обычного покупателя это сигнал о том, что на прилавках теперь будет преобладать продукция локальных марок.

Срок действия ограничений - шесть месяцев.