Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске высадят розы, барбарис и установят автополив

Работы ведутся поэтапно.
Арайлым Усербаева
В Уральске высадят розы, барбарис и установят автополив
Иллюстративное фото из архива «МГ»

В Уральске продолжаются масштабные работы по озеленению. Согласно плану на 2025-2026 годы, на улицах областного центра высаживают однолетние и многолетние цветы, а также декоративные кустарники. Подрядной организацией, которая занимается преображением города, является ТОО "ДокаСтройКом". Об этом сообщили в городском акимате. 

Для украшения Уральска коммунальщики используют самые разные виды растений:

  • Однолетние цветы: петунии, бархатцы (тагетис), колеусы и катарантусы.
  • Многолетние растения и кустарники: розы, спирея, барбарис, хоста и гейхера.

Работы ведутся поэтапно. Зеленый фон обновляют на городских площадях, в парках, скверах, вдоль улиц и в других общественных пространствах.

Важное новшество: чтобы цветы и кустарники не завяли под уральским солнцем, на ряде участков города сейчас устанавливают системы автоматического полива. В акимате отмечают, что это обеспечит качественный уход за зелеными насаждениями и позволит надолго сохранить эстетичный вид улиц.

Власти обещают, что работы по благоустройству и озеленению Уральска будут продолжены на системной основе.

акимат озеленение клумбы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article