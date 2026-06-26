В Уральске высадят розы, барбарис и установят автополив

В Уральске продолжаются масштабные работы по озеленению. Согласно плану на 2025-2026 годы, на улицах областного центра высаживают однолетние и многолетние цветы, а также декоративные кустарники. Подрядной организацией, которая занимается преображением города, является ТОО "ДокаСтройКом". Об этом сообщили в городском акимате.

Для украшения Уральска коммунальщики используют самые разные виды растений:

Однолетние цветы: петунии, бархатцы (тагетис), колеусы и катарантусы.

Многолетние растения и кустарники: розы, спирея, барбарис, хоста и гейхера.

Работы ведутся поэтапно. Зеленый фон обновляют на городских площадях, в парках, скверах, вдоль улиц и в других общественных пространствах.

Важное новшество: чтобы цветы и кустарники не завяли под уральским солнцем, на ряде участков города сейчас устанавливают системы автоматического полива. В акимате отмечают, что это обеспечит качественный уход за зелеными насаждениями и позволит надолго сохранить эстетичный вид улиц.

Власти обещают, что работы по благоустройству и озеленению Уральска будут продолжены на системной основе.