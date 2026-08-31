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Происшествия Социум

Прогулочный катер врезался в скалу в Каспийском море: погибли два человека

Ведется досудебное расследование.
Кристина Кобина
Прогулочный катер врезался в скалу в Каспийском море: погибли два человека
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В акватории Каспийского моря при столкновении прогулочного катера со скалой погибли двое. ЧП произошло 30 августа в 22:56 в районе бизнес-центра "Нуртобе", расположенного в 5А микрорайоне Актау. На борту находились семь человек. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

- Во время спасательной операции пять человек доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи. У двух оставшихся пассажиров не было спасательных жилетов. Тела двух человек обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега и извлекли из воды, - сообщили в ДЧС.

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В полиции сообщили, что ведется досудебное расследование по статье 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта". Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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