Прогулочный катер врезался в скалу в Каспийском море: погибли два человека

В акватории Каспийского моря при столкновении прогулочного катера со скалой погибли двое. ЧП произошло 30 августа в 22:56 в районе бизнес-центра "Нуртобе", расположенного в 5А микрорайоне Актау. На борту находились семь человек. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

- Во время спасательной операции пять человек доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи. У двух оставшихся пассажиров не было спасательных жилетов. Тела двух человек обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега и извлекли из воды, - сообщили в ДЧС.

В полиции сообщили, что ведется досудебное расследование по статье 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта". Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.