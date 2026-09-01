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Социум

Население Казахстана превысило 20,6 млн человек

За семь месяцев в республике на 105 тысяч жителей стало больше.
Жулдызхан Хасангалиева
Население Казахстана превысило 20,6 млн человек
Фото с сайта Pixabay

По данным Бюро национальной статистики, на 1 августа 2025 года в Казахстане проживали 20 604 819 человек. С начала года население страны выросло почти на 105 тысяч человек. Основной рост произошел за счет естественного прироста - 99,4 тысячи человек. Еще 5,6 тысячи человек прибавилось за счет миграции. 

Больше всего жителей стало в Алматы, Астане и Шымкенте. При этом в 12 областях население сократилось. Сильнее всего - в Туркестанской, Жамбылской и Абайской областях. В городах сейчас живут 13,2 миллиона человек, в селах - 7,4 миллиона. С начала года число городских жителей увеличилось на 126,6 тысячи, а сельских - сократилось на 21,7 тысячи.

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