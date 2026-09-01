МВД РК раскрыло международную наркосеть

Операция продолжалась больше года и проходила сразу в нескольких странах.

МВД Казахстана совместно с правоохранительными органами Украины и Албании, а также интерполом и управлением по борьбе с наркотиками США провело масштабную операцию против международной наркосети. Она продолжалась больше года и проходила сразу в нескольких странах, сообщает Polisia.kz.

Преступники вербовали людей под видом легального трудоустройства. Им предлагали работу операторами call-центров, HR-менеджерами, химиками, курьерами, логистами и сотрудниками складов. На деле людей втягивали в незаконный оборот наркотиков. Организовал преступную структуру 36-летний гражданин сопредельного государства. В сети были четко распределены роли.

Во время расследования в Украине правоохранители провели 26 обысков в вербовочных call-центрах. Было изъято около 4 тысяч цифровых доказательств. Их изучение помогло выявить 31 наркомагазин в Telegram, организаторов схемы и сотни завербованных людей. Их причастность к распространению наркотиков в Казахстане проверяли сотрудники МВД.

В мае в Киеве и Киевской области прошли еще 70 обысков. Правоохранители прекратили работу вербовочных call-центров и установили 27 активных участников преступной сети. В июле операция продолжилась уже в Казахстане. Здесь провели 15 обысков и задержали участников сети, которых подозревают в сбыте наркотиков.

По словам МВД, внутри группировки действовали жесткие правила. Тем, кто хотел уйти, угрожали, штрафовали, избивали и незаконно удерживали.

На завершающем этапе операции правоохранители провели еще 35 обысков в пяти областях Украины и Киеве. Были ликвидированы два звена международной сети, которые занимались вербовкой людей. Во время обысков изъяли 24 кг смеси с синтетическим наркотиком, более 3,5 тысячи самокруток и около 2 тысяч расфасованных пакетов. Семь человек задержали, еще девяти участникам преступной схемы предъявили обвинения. Правоохранители продолжают устанавливать всех организаторов и участников международной сети.