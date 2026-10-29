Энергетический баланс и строительство центров обработки данных как стратегические приоритеты цифрового развития Казахстана

В послании президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года особое внимание уделяется вопросам энергетической безопасности, развитию электроэнергетики и созданию современной инфраструктуры для масштабного внедрения искусственного интеллекта. Эти направления тесно взаимосвязаны, поскольку дальнейшая цифровизация экономики требует не только передовых технологий, но и устойчивого энергоснабжения.

Современная цифровая экономика предъявляет колоссальные требования к инфраструктуре. Чтобы технологии искусственного интеллекта и промышленность развивались без сбоев, Казахстан ставит перед собой амбициозные цели в энергетике. Об этом рассказал проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева.

- Одной из ключевых задач является достижение устойчивого энергетического профицита к 2029 году и актуализация единого долгосрочного энергетического баланса страны до 2035 года. Решение этих задач предполагает увеличение генерирующих мощностей, модернизацию действующих электростанций, обновление электрических сетей и развитие новых источников энергии. При этом необходимо учитывать растущие потребности промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и цифровой экономики, - говорит Жанар Дусказиева.

По её словам, особую актуальность приобретает строительство центров обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают хранение и обработку больших массивов информации, функционирование облачных платформ и обучение систем искусственного интеллекта.

- Современные ЦОД требуют значительных объёмов электроэнергии, поскольку энергопотребление связано не только с работой серверного оборудования, но и с охлаждением, телекоммуникациями и обеспечением бесперебойного функционирования инфраструктуры. Поэтому развитие таких объектов должно сопровождаться заблаговременным планированием энергетических мощностей, строительством подстанций и расширением электросетей, - отмечает эксперт.

Жанар Дусказиева дополнила, что важным направлением является проект "Долина центров обработки данных" в Павлодарской области, предусматривающий создание специализированной инфраструктуры для размещения современных дата-центров и высокопроизводительных вычислительных комплексов. Реализация подобных проектов может способствовать привлечению инвестиций, развитию цифровых услуг и расширению участия Казахстана в международном технологическом сотрудничестве.

- Вместе с тем строительство ЦОД должно основываться на принципах энергетической эффективности и экологической устойчивости. Применение искусственного интеллекта для прогнозирования потребления электроэнергии, мониторинга оборудования и оптимизации систем охлаждения позволит рациональнее использовать ресурсы и повышать надёжность инфраструктуры. Необходимо также учитывать доступность воды для охлаждения, экологические последствия производства электроэнергии и возможности применения возобновляемых источников энергии, - поясняет спикер.

Таким образом, энергетический баланс и строительство центров обработки данных представляют собой взаимосвязанные приоритеты стратегического развития Казахстана. Достаточные генерирующие мощности, надёжные электросети и современная цифровая инфраструктура создадут условия для внедрения искусственного интеллекта, модернизации промышленности и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Комплексный подход к развитию энергетики и цифровых технологий станет важным условием обеспечения энергетической безопасности и технологической независимости страны.