Ещё один ребёнок выпал из окна в Атырауской области
Четырёхлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа в доме расположенном в микрорайоне Сарыарка. Его доставили в больницу.
По данным ДЧС Атырауской области, сообщение от полицейских поступило 19 сентября в 16:50.
— Четырёхлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа в доме, расположенном в микрорайоне Сарыарка. Его доставили в больницу, — пояснили в ведомстве.
В управлении здравоохранения Атырауской области пообещали прокомментировать состояние ребенка позже.
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