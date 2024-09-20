По данным ДЧС Атырауской области, сообщение от полицейских поступило 19 сентября в 16:50. 

— Четырёхлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа в доме, расположенном в микрорайоне Сарыарка. Его доставили в больницу, — пояснили в ведомстве.

В управлении здравоохранения Атырауской области пообещали прокомментировать состояние ребенка позже.