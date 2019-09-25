Многие студенты и родители учащихся имеют смутное представление о понятии «английский язык для академических целей», хотя в эпоху развития трехязычия в нашей стране знание академического английского языка стало необходимостью. Для чего же это нужно, мы узнали в беседе с директором учебного центра «Болашак», кандидатом филологических наук и обладателем международного сертификата CELTA Зауре Аманбаевой.– Да, действительно, в мире английский язык является одним из лидирующих языков международного общения. Знание этого иностранного языка, например, дает возможность в путешествиях за рубежом общаться с жителями той или иной страны, работать в иностранных компаниях в нашей стране, но даже этого недостаточно. Если же Вы хотите получить блестящее образование за рубежом и стать специалистом международного класса, если Вы хотите сделать успешную карьеру как у нас в стране, так и за ее пределами, если хотите добиться успехов в своем бизнесе на мировом уровне, и, тем более, если вы занимаетесь научной работой, то вам необходимо изучать академический английский язык. Ведь на нем издаются многие научные труды, мировая художественная и публицистическая литература и многое другое. Кроме того, английский язык сегодня – это язык деловой коммуникации всего мира.– Английский язык для академических целей, точнее говоря English for Academic Purposes, представляет собой языковой стиль, который используется при написании различных академических работ: эссе, курсовых работ, анализов литературных произведений и так далее. К сожалению, в школах и в некоторых неязыковых вузах развитию письма уделяется очень мало внимания, основной акцент делается на систему языка. А развитие навыков академического письма английского языка – это совершенствование языка на всех уровнях и прекрасная возможность поступить в престижные международные вузы.– Нашей главной целью стало дать как можно больше знаний своим ребятам, поэтому мы принимаем на курсы уже с малого возраста, то есть с 6–7 лет. Главная отличительная черта нашей методики преподавания – это системность, то есть от простого к более сложному, от начального уровня до предуниверситетской подготовки. Мы тесно сотрудничаем с Oxford Business College, благодаря которому знакомимся с новшествами в области методики преподавания, а также пополняем наш библиотечный фонд методической литературой, учебниками, яркими наглядными пособиями, художественной литературой на английском языке и так далее. Так как мир не стоит на месте, я сама ежегодно выезжаю на различные программы повышения квалификации в области Professional Development for Language Education. Повышение квалификации является одним из важных аспектов поддерживания мотивации и заинтересованности в преподавании. На следующий год планирую пройти обучающий тренинг в Norwich Institute of Language Education, главным направлением которого являются специализированные программы подготовки и курсы повышения квалификации преподавателей английского языка. Наши ребята после каждого этапа курсов сдают экзамен по кембриджской системе. Малыши уже со 2–го класса сдают экзамен (Young Learners’English Test) на знание английского языка. Экзамен Young Learners’ English нацелен на объективную оценку их уровня английского языка. Уже с раннего возраста работа идет над развитием четырех видов речевой деятельности: прослушивание (аудирование), чтение, письмо и говорение (speaking). Внутри этих уровней параллельно идет развитие грамматики, лексики и критического мышления. В целом существует три уровня изучения и тестирования полученных знаний по языку для детей младшего возраста и пять уровней – для тинейджеров и взрослых. Последние два сложных и продвинутых уровня, на которые мы ставим основной акцент при изучении академического английского языка – это уровни CAE и CPE. На таких уровнях ученики 9–10 классов могут анализировать неадаптированную литературу и делать выводы, сопоставляя различные идеи в текстах. Продвинутый уровень C 1 – это тот результат, к которому должен стремиться каждый, кто учит английский язык, он требуется не только для поступления в иностранные вузы или для устройства на работу, но и в целом послужит основой для саморазвития и успешной реализации себя в профессиональном плане. А уровень Proficiency – это высший уровень знания английского языка, ступень, близкая к native speaker, то есть человеку, для которого английский язык является родным. На этом уровне школьники учатся разговаривать на серьёзные темы, вести деловые переговоры, читать серьёзную литературу и писать любые виды работ на английском языке, заниматься наукой на международном уровне. А также в нашем центре учащиеся 10–11 классов имеют прекрасную возможность основательно подготовиться к международным экзаменам IELTS и SAT для поступления в ведущие международные вузы, в которых при успешной сдаче экзаменов абитуриенты могут получить грант (бесплатное обучение) или скидку на стоимость обучения.– За 10 лет нашей работы многие ребята, обучавшиеся в нашем центре и мечтавшие поступить в престижные вузы Англии, Канады, США,ОАЭ, Малайзии и других развитых стран, воплотили свою мечту в реальность благодаря своему трудолюбию и упорству. Они часто пишут нам слова благодарности, и мы ими очень гордимся. Я уверена, что, возвратившись к себе на родину, они станут высококвалифицированными специалистами и достойными патриотами своей страны. Они будут работать как во благо своего благополучия, так и во благо нашего Казахстана.«Болашак» – один из лучших центров по изучению английского языка в городе Уральск. Я благодарна всем учителям, в особенности Зауре Жианалиевне за возможность интересно изучать английский язык не только в городе, но и закреплять полученные знания в совместных поездках в Англии. Более того, в «Болашаке» можно найти новых друзей и в целом учёба в группе помогает работать в команде, адаптироваться в коллективе, что немаловажно для каждого в будущем. Я рекомендую центр «Болашак» всем, кто хочет получить глубокие и качественные знания и открыть новый мир благодаря английскому языку, ведь как говорят: «With languages you are at home everywhere». С благодарностью, Абдрахманова СабинаЯзыковая школа «Болашак» помогла мне не только усвоить английский язык, но и открыла мне двери при поступлении в топовые университеты зарубежья. На сегодняшний день по результатам экзамена я поступила бесплатно в высшие учебные заведения Гонконга, Финляндии и Америки. Я считаю, что такие успехи студентов данной языковой школы заключается в грамотной методологии, продуманной системности, современных учебниках и, конечно, высококвалифицированных преподавателях. Я безмерно благодарна всему коллективу данной школы за качественные знания и поддержку. На сегодняшний день школа «Болашак» является одним из ведущих языковых центров в городе Уральск. Муратова МадинаВ далёком 2009 году я записалась на уровень elementary в языковом центре «Болашак», и именно в тот жаркий осенний день началось мое незабываемое путешествие в новую культуру и новый мир. Новый мир, где разрушаются стереотипы, где исполняются мечты, и практически стираются грани, где я стала такой, какая я есть сейчас. Во время занятий мы сделали много открытий, мы сравнивали, мы много спорили, мы дискуссировали, мы высказывали свои мнения, мы раскрывались – все это на английском языке. Открывая для себя новую культуру, я не могла бы просить лучшего наставника, чем Зауре Жиеналивна, которая активно дискуссировала с нами, тонко чувствовала наши настроения и незаметно направляла в правильное русло. Это человек, который своим примером доказывал и доказывает, что нельзя бояться рисков, а ещё верить, что мечты сбываются. В период обучения я мечтала учиться заграницей и много путешествовать, однако я считала, что такое удовольствие доступно лишь за большие деньги. После завершения курсов, благодаря английскому, я завоевала и продолжаю завоевывать стипендии, много путешествую и даже поучилась в Швейцарии, куда я возвращаюсь теперь каждый год повидать друзей. Я изучаю новости зарубежных СМИ, мне стали доступны книги и учебники, кодексы и законы – это лишь малая часть занавеса, который приоткрывается во время изучения любого иностранного языка. Сейчас я изучаю International and European law в Европе и практикую юриспруденцию на международном уровне. Каждый раз оглядываясь, я с благодарностью и теплотой вспоминаю наши академические классы и самые незабываемые занятия на курсах в центре «Болашак». Диляра СарсеналиеваМеня зовут Абылай Гусманов, я записался на курсы «Болашак» в 2011 году. Всегда нравилось заниматься на этих курсах, потому что преподаватели подготовлены профессионально и умело заинтересовывают своих учеников. Курсы в центре «Болашак» в школьное время помогли мне заложить хороший фундамент в знаниях английского языка и также очень сильно помогли мне в дальнейшем, после окончания университета, в трудоустройстве на работу и в карьерном росте. На данный момент работаю в иностранной фирме, где как раз - таки мне сильно помогает знание английского языка, которые я приобрёл на курсах в «Болашаке». Спасибо большое Зауре Жиеналиевне за организацию замечательного языкового центра по английскому языку у нас в Уральске! Абылай Гусманов, сотрудник казахстанского филиала международной компании «Sclumberger Limited» Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.