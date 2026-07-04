Эти четыре фрукта могут снизить риск инсульта и инфаркта — кардиолог

Кардиолог Дэвид Мин перечислил четыре фрукта, которые при регулярном употреблении могут способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Об этом сообщает Mirror, передает МойГород

По словам специалиста, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что увеличение количества фруктов в ежедневном рационе связано с более низкой вероятностью сердечных приступов, инсультов и смертности от заболеваний, вызванных высоким уровнем холестерина.

Первым в списке врач назвал яблоки. Благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов они помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления и холестерина.

Еще одним полезным продуктом кардиолог считает авокадо. По его словам, этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышению уровня «хорошего» (ЛПВП).

Также доктор Мин советует чаще есть чернику. Эта ягода содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов, которые помогают защищать сосуды, улучшать их эластичность, снижать артериальное давление и повышать уровень «хорошего» холестерина.

В список вошли и апельсины. Помимо витамина С они содержат флаваноны — природные вещества, способствующие снижению артериального давления, улучшению показателей холестерина, уменьшению воспалительных процессов и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

При этом специалисты подчеркивают, что ни один продукт сам по себе не способен полностью предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Максимальный эффект достигается при сочетании сбалансированного питания, регулярной физической активности и здорового образа жизни.