Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Федерация профсоюзов выступила в защиту медиков Атырау: Преждевременные обвинения неприемлемы

Федерация профсоюзов призвала руководителей Минздрава и других исполнительных органов воздержаться от мер, нарушающих права работников, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" Федерация профсоюзов Казахстана опубликовала на своём сайте официальное заявление по ситуации с медработниками в Атырау. В нём отмечается, что после случая со смертью новорождённого в областном перинатальном центре Атырау под прицелом критики общества оказались работники всей отрасли медицины. Федерация профсоюзов обратилась к руководителям Министерства здравоохранения и других исполнительных органов с просьбой возде
gorod
Федерация профсоюзов выступила в защиту медиков Атырау: Преждевременные обвинения неприемлемы
Федерация профсоюзов призвала руководителей Минздрава и других исполнительных органов воздержаться от мер, нарушающих права работников, сообщает informburo.kz.
Фото из архива "МГ" Федерация профсоюзов Казахстана опубликовала на своём сайте официальное заявление по ситуации с медработниками в Атырау. В нём отмечается, что после случая со смертью новорождённого в областном перинатальном центре Атырау под прицелом критики общества оказались работники всей отрасли медицины. Федерация профсоюзов обратилась к руководителям Министерства здравоохранения и других исполнительных органов с просьбой воздержаться от принятия мер, нарушающих права работников здравоохранения. "Преждевременные заявления с обвинительным уклоном со стороны руководства государственных и исполнительных органов являются неприемлемыми и ставят под сомнение законность в соблюдении конституционных прав работников, государственных и гражданских служащих", – говорится в заявлении. Федерация профсоюзов РК призвала все институты гражданского общества и государственного управления "помнить об ответственности за действия, ведущие к социальной напряжённости и давлению на уполномоченные органы, в том числе через СМИ". В заявлении отмечается, что федерация продолжит защиту интересов и прав медработников. Такая задача поставлена перед территориальным подразделением федерации и отраслевым профсоюзом работников госучреждений. 4 октября 2019 года в Антикоррупционной службе сообщили, что в Атырау задержаны сотрудники областного перинатального центра. Врачей подозревают в том, что они по халатности оставили живого новорождённого ребёнка умирать в холодильной камере. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Руководство областного управления здравоохранения и 31 сотрудник перинатального центра написали заявление об увольнении по собственному желанию и сделать обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. 11 октября с медиками Атырау встретился заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев. Он призвал врачей добросовестно исполнять свои обязанности и отметил, что расследование уголовного дела никак не отразится на рабочем процессе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article