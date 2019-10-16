Федерация профсоюзов выступила в защиту медиков Атырау: Преждевременные обвинения неприемлемы

Федерация профсоюзов призвала руководителей Минздрава и других исполнительных органов воздержаться от мер, нарушающих права работников, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" Федерация профсоюзов Казахстана опубликовала на своём сайте официальное заявление по ситуации с медработниками в Атырау. В нём отмечается, что после случая со смертью новорождённого в областном перинатальном центре Атырау под прицелом критики общества оказались работники всей отрасли медицины. Федерация профсоюзов обратилась к руководителям Министерства здравоохранения и других исполнительных органов с просьбой возде