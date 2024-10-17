Свыше 10 тысяч ссылок и 292 чата на финпирамиды заблокировали в Казахстане

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финанасовыми пирамидами с ущербом почти в 20 млрд тенге.

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финанасовыми пирамидами с ущербом почти в 20 млрд тенге.

— На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге. Внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы, - сообщили в АФМ.

Мошенники выдавали свою преступную схему за деятельность иностранной компании, представляясь владельцами крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта. Они продавали акции компании, к которой на самом деле не имели никакого отношения.

— Привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет, - говорится в сообщении.

К ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, в числе которых: «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».

Кроме того, АФМ осуществляется анализ соцсетей.