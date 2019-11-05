ФК «Акжайык» сыграет стыковые матчи за право выхода в Премьер-лигу

Футбольный клуб «Акжайык» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь подопечные главного тренера Артура Авакянца попытаются завоевать путевку в Премьер-лигу, сыграв в стыковых матчах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В последнем туре чемпионата «Акжайык» встретился с командой «Астана М». Матч завершился со счетом 5:1. У уральцев дважды забил Мелло Корбеллини, по разу отличились Ерболат Рустемов, Максим Литвинов и Владимир Покатилов. - В этом сезоне у «Акжайыка» стояла задача завоевать путевку в Премьер-лигу. Шанс есть. Мы будем игра