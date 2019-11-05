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Социум

ФК «Акжайык» сыграет стыковые матчи за право выхода в Премьер-лигу

Футбольный клуб «Акжайык» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь подопечные главного тренера Артура Авакянца попытаются завоевать путевку в Премьер-лигу, сыграв в стыковых матчах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В последнем туре чемпионата «Акжайык» встретился с командой «Астана М». Матч завершился со счетом 5:1. У уральцев дважды забил Мелло Корбеллини, по разу отличились Ерболат Рустемов, Максим Литвинов и Владимир Покатилов. - В этом сезоне у «Акжайыка» стояла задача завоевать путевку в Премьер-лигу. Шанс есть. Мы будем игра
gorod
ФК «Акжайык» сыграет стыковые матчи за право выхода в Премьер-лигу
Футбольный клуб «Акжайык» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь подопечные главного тренера Артура Авакянца попытаются завоевать путевку в Премьер-лигу, сыграв в стыковых матчах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В последнем туре чемпионата «Акжайык» встретился с командой «Астана М». Матч завершился со счетом 5:1. У уральцев дважды забил Мелло Корбеллини, по разу отличились Ерболат Рустемов, Максим Литвинов и Владимир Покатилов. - В этом сезоне у «Акжайыка» стояла задача завоевать путевку в Премьер-лигу. Шанс есть. Мы будем играть или с «Таразом» или с «Атырау» в стыковых матчах. Команда, занявшая десятое место, определится в последнем туре Премьер-лиги. Первый матч состоится в Уральске 15 ноября, ответный в гостях – 18 ноября, - сообщил генеральный директор ФК «Акжайык» Азамат Шайхы. Главный тренер уральцев Артур Авакянц заявил, что команды Премьер-лиги являются фаворитами в этом противостоянии. - В любом случае мы будем играть только на победу. Мы более мотивированы. Наша команда одержала пять побед подряд в чемпионате. Во многом это произошло благодаря поддержке преданных болельщиков, - сказал Артур Авакянц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
футбол

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