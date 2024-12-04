«Газель» с 3,5 тоннами раков задержали в ЗКО

Машина с раками, якобы направлялась на экспорт в Россию. По документам там было всего 300 килограмм, но на самом деле более 3 тонн.

2 декабря журналисты стали свидетелями прецедента между сотрудниками полиции (представителями природоохранной полиции и следственно-оперативной группы ДП ЗКО) после задержания машины с раками. В редакцию «МГ» сообщили, что ночью этого дня на территории района Байтерек задержали «Газель», в которой находились раки. Машина с раками, якобы направлялась на экспорт в Россию. По документам там было всего 300 килограмм, а по факту более 3 тонн.

После долгих разбирательств, груженый автомобиль отправили на взвешивание по территориальности в посёлок Жамбыл района Байтерек. Но, на территорию, где взвешивают груз не пустили ни журналистов, ни сотрудников природоохранной полиции, ссылаясь на то, что это частная собственность.

К тому же, по пути на взвешивание остановились все автомобили, находящиеся в колонне. Тогда к журналистам подошел сотрудник следственно-оперативной группы, не представившись, он посоветовал за ними не ездить. Также хозяин, которому принадлежала «Газель» с раками, чтобы не допустить проезда сотрудника природоохранной полиции на территорию взвешивания перегородил путь автомобилю дорожно-патрульной полиции.

Между тем, в редакцию также поступила информация, что якобы хозяин «Газели» с раками, является учредителем пункта взвешивания. Странная получается ситуация, поэтому редакция направила запрос в акимат и департамент полиции, но ответа еще не получила. А вечером 3 декабря на официальной странице ведомства в Instagram появилось видео с задержанием «Газели» с раками.