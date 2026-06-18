Западные регионы Казахстана в пятницу, 19 июня, столкнутся с резкими погодными контрастами и экстремальным зноем.

Завтра, 19 июня, в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом, при этом в южных районах днём столбики термометров поднимутся до +38 °C на фоне высокой пожароопасности. В Уральске ночная температура составит +13…+15 °C, а в дневные часы воздух прогреется до +29…+31 °C.

В Атырауской области объявлено предупреждение из-за сильного зноя до +39 °C и штормовых порывов ветра до 18 м/с, которые будут сопровождать дневные дожди с грозами на западе региона. В Атырау в течение суток сохранится высокая пожарная опасность, а температура воздуха составит от +21…+23 °C в ночные часы до жарких +35…+37 °C днём.

В Мангистауской области в дневные часы прогнозируется экстремальная жара до +41 °C, а на западе региона возможен кратковременный дождь с грозой. По всей области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью ожидается +23…+25 °C, а днём термометры покажут +31…+33 °C.

В Актюбинской области пройдут грозовые дожди и град, а на юге и востоке региона днём ожидается сильная жара до +38 °C. На юго-востоке области также объявлен высокий уровень пожарной опасности. В Актобе ночью будет около +15…+17 °C, а днём - до +29…+31 °C.