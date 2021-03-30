Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау (видео)

150-килограммовую самку белугу выловили на рыбоводном заводе в Атырауской области, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил председатель комитета рыбного хозяйства минэкологии Нариман Жунусов. Он рассказал, что 150-килограммовая самка белуги длинной 2,4 метра была выловлена 29 марта 2021 года на тоневом участке "Малая Дамба" реки Урал рыболовецкой бригадой ПК "имени Амангельды" с участием рыбаков РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод". Нариман Жунусов пояснил, что выловленная рыба будет использована для получения потомства с целью выращивания молоди. - Необходимо отметить, что получ