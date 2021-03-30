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Социум

Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау (видео)

150-килограммовую самку белугу выловили на рыбоводном заводе в Атырауской области, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил председатель комитета рыбного хозяйства минэкологии Нариман Жунусов. Он рассказал, что 150-килограммовая самка белуги длинной 2,4 метра была выловлена 29 марта 2021 года на тоневом участке "Малая Дамба" реки Урал рыболовецкой бригадой ПК "имени Амангельды" с участием рыбаков РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод". Нариман Жунусов пояснил, что выловленная рыба будет использована для получения потомства с целью выращивания молоди. - Необходимо отметить, что получ
Кристина Кобина
Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау (видео)
150-килограммовую самку белугу выловили на рыбоводном заводе в Атырауской области, передает  Tengrinews.kz.
Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау (видео)
Гигантскую 150-килограммовую белугу поймали в Атырау (видео)
Об этом сообщил председатель комитета рыбного хозяйства минэкологии Нариман Жунусов. Он рассказал, что 150-килограммовая самка белуги длинной 2,4 метра была выловлена 29 марта 2021 года на тоневом участке "Малая Дамба" реки Урал рыболовецкой бригадой ПК "имени Амангельды" с участием рыбаков РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод". Нариман Жунусов пояснил, что выловленная рыба будет использована для получения потомства с целью выращивания молоди. - Необходимо отметить, что получение половых продуктов (икра и молоки), от пойманных взрослых особей осетровых, осуществляется прижизненным способом с последующим выпуском их в естественную среду обитания, с участием всех заинтересованных сторон, общественности и СМИ, - сообщил Нариман Жунусов. - В настоящее время состояние белуги удовлетворительное, она размещена в пруду Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, ведется постоянное наблюдение, - дополнил он. При этом отмечается, что в Казахстане как и в других прикаспийских государствах запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб в коммерческих целях. Исключение для вылова осетровых предусмотрено только для научных целей специализированной рыбохозяйственной организации и в воспроизводственных целях двум государственным рыбоводным заводам, в рамках специального разрешения.

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белуга

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