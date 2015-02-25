Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Ерлан Идрисов прокомментировал смерть Рахата Алиева, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Фото Турар Казангапов Фото Турар Казангапов "Мы официально сообщали, что, по сообщению министерства юстиции Австрии, произошел этот случай. Австрийские власти проводят расследование. Наше дипломатическое ведомство находится с ними в контакте", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Мажилиса Парламента. Между тем, глава МИД не ответил на вопрос представителей СМИ о том, будет ли доставлено тело Рахата Алиева в Казахстан, и являлся ли он до последнего времени гражданином нашей республики. Накануне Министерство юстиции Австрии официально подтвердило факт самоубийства бывшего посла Казахстана в этой стране Рахата Алиева. Он был найден повешенным в тюрьме Йозефштадт. По предварительной версии, причиной смерти стал суицид. По информации австрийских СМИ тело Алиева было найдено в тюремной камере. Адвокат экс-посла заявил, что сомневается в версии о самоубийстве. Также сообщалось, что на днях Алиев по его собственной просьбе был переведен из трехместной камеры в одиночную, которая находилась в медсанчасти СИЗО. Как заявила адвокат Анна Цайтлингер, которая представляет интересы потерпевшей стороны по уголовному делу об убийстве топ-менеджеров "Нурбанка", Рахат Алиев был найден повешенным на шнурках от мусорных пакетов.