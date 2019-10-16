Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Завершилось голосование за участников фотоконкурса «Большая перемена»!

Вот и закончились прием фотографий и голосование на участие в школьном фотоконкурсе на сайте «Мой ГОРОД». 15 октября этого года стал завершающим днем приема фотографий на конкурс «Большая перемена». Голосование закрылось 21 октября в 08:00. С условиями конкурса можно ознакомиться ТУТ. Напоминаем, что три победителя, набравших самое большое количество голосов на открытом голосовании, получат сертификаты на покупки в магазине «Наши детки». 24 октября редакция «Мой ГОРОД» и спонсор конкурса магазин «Наши детки» вручат награды победителям.
gorod
Завершилось голосование за участников фотоконкурса «Большая перемена»!
Вот и закончились прием фотографий и голосование на участие в школьном фотоконкурсе на сайте «Мой ГОРОД». 15 октября этого года стал завершающим днем приема фотографий на конкурс «Большая перемена». Голосование закрылось 21 октября в 08:00. С условиями конкурса можно ознакомиться ТУТ. Напоминаем, что три победителя, набравших самое большое количество голосов на открытом голосовании, получат сертификаты на покупки в магазине «Наши детки». 24 октября редакция «Мой ГОРОД» и спонсор конкурса магазин «Наши детки» вручат награды победителям.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article