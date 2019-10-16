Завершилось голосование за участников фотоконкурса «Большая перемена»!

Вот и закончились прием фотографий и голосование на участие в школьном фотоконкурсе на сайте «Мой ГОРОД». 15 октября этого года стал завершающим днем приема фотографий на конкурс «Большая перемена». Голосование закрылось 21 октября в 08:00. С условиями конкурса можно ознакомиться ТУТ. Напоминаем, что три победителя, набравших самое большое количество голосов на открытом голосовании, получат сертификаты на покупки в магазине «Наши детки». 24 октября редакция «Мой ГОРОД» и спонсор конкурса магазин «Наши детки» вручат награды победителям.