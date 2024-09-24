Государственные земли стоимостью в 107 млн тенге продали за 1 млн в ЗКО

Прокуроры ЗКО во время проверки выявили незаконно предоставленные земельные участки. Так, в районе Байтерек в частную собственность гражданам незаконно переданы участки общей площадью 45,9 гектара с правом выкупа для садоводства и дачного строительства.

Установлено, что при передаче участка в частную собственность базовая ставка установленной платы была необоснованно снижена. Таким образом участки реализовали по низкой цене в размере 1,1 миллиона тенге, тогда как фактическая цена составила 107,3 миллиона тенге.

Прокуроры провели досудебное расследование. За злоупотребление служебными полномочиями к ответственности привлекли начальника районного отдела земельных отношений. Уголовное дело направили в районный суд.

16 сентября 2024 года суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Иск о возмещении ущерба государству удовлетворили в полном объеме. Суд взыскал с осужденного 107,3 миллиона тенге. Как дополнили в областной прокуратуре, в будущем будет поставлен вопрос возвращения земель в государственную собственность.